Буданов пояснив, коли Україна та Росія можуть наблизитися до мирної угоди

Кирило Буданов / © Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав оцінку можливості досягнення мирної угоди, назвавши терміни, коли сукупність необхідних для цього факторів може знову проявитися.

Про це він розповів в інтерв’ю 24 Каналу.

В інтерв’ю Буданов нагадав, що припинення російсько-української війни та підписання мирної угоди залежить від збігу низки критичних факторів як всередині Росії та України, так і на зовнішньому контурі, зокрема, у європейських країнах та США.

На питання про те, чи наблизилися сторони до цього збігу обставин, голова ГУР заявив:

«Ми будемо наближатися до цього взимку».

Конкретизуючи свій прогноз, Буданов окреслив часові рамки, коли згадане «вікно» можливостей відкриється знову:

«Наше 'вікно' знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть відбуватись на початку та середині лютого».

Генерал-лейтенант вирішив не розкривати деталі, наголосивши, що більш докладний коментар «буде неправильним».

Коли закінчиться війна в Україні — прогнози

Нагадаємо, закінчення війни в Україні залишається однією з найобговорюваніших тем у світі. Чимало військових, експертів, політиків і громадських діячів роблять сміливі прогнози та називають неочікувані терміни припинення вогню.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон вважає, що війна в Україні може закінчитися раніше, ніж це очікується.