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Буданов назвав країну, без якої "нам буде дуже важко"

Буданов назвав країну, без якої "нам буде дуже важко"

Кирило Буданов. / Фото: Associated Press

Очільник розвідки негативно ставиться до переговорів без України.

Без допомоги Сполучених Штатів Америки Україні буде важко. Київ мусить зберегти підтримку Вашингтона. 

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю для Defence24.

"Будемо чесні: без США нам буде дуже важко. Ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти їхню підтримку України. Як свідчить відоме українське прислів'я, "один у полі не воїн". Це моя відповідь у контексті Сполучених Штатів", - наголосив головний український військовий розвідник.

Відреагував Буданов і на мирні переговори без прямої участі України. З його слів, "остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту".

Нагадаємо, 18 лютого американська та російська делегація провели багатогодинні перемовини у Саудівські Аравії. Якихось конкретних результатів поки що немає. Сторони домовилися домовлятися.

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