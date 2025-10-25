Буданов назвав справжню мету російських атак по Україні

Кирило Буданов / © Getty Images

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація намагається досягти масштабного відключення електроенергії в Україні. У такий спосіб країна-агресорка планує посилити соціальну напругу в країні.

Про це він заявив в інтерв’ю Il Foglio.

«Люди із середнім та високим рівнем доходу тепер мають у своєму розпорядженні всілякі пристрої, щоб витримати відключення електроенергії, такі як інвертори та акумулятори, а деякі навіть мають приватні генератори для опалення та освітлення своїх будинків. Військові та урядові об’єкти також давно оснащені генераторами, але ті, хто постраждав від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення з низьким рівнем доходу. Російське керівництво хоче повного відключення електроенергії, бо вважає, що це створить соціальне невдоволення в країні», — сказав він.

Нагадаємо, на Чернігівщині вкрай складна ситуація з електропостачанням. Найважче — на півночі області, там, де громади межують з Росією. Ворог постійно їх обстрілює і прицільно б’є саме по критичній інфраструктурі.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ЄС та США готові допомогти Україні пройти цю зиму.

«І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і міністерка Юлія Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент — усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму», — запевнив він.