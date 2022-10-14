Буданов назвав українську армію найдосвідченішою у світі та пояснив, чому ж вона тренується за кордоном

Такого досвіду, як у ЗСУ, немає наразі в жодної із армій світу.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що українська армія на сьогодні – найдосвідченіша через масштаби війни та досвід, який здобувають у ній ЗСУ.

Про це голова військової розвідки розповів у ефірі телемарафону 14 жовтня.

Буданов пояснив, що розв’язана Росією війна проти України – перша абсолютно конвенційна війна від часів Другої світової, адже у боях застосовуються усі види озброєнь. Тому такого досвіду, як у ЗСУ, немає наразі в жодної із армій світу.

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"Більшого досвіду, ніж в нашої армії, зараз немає ні у кого у світі, й зараз це ніхто жодним чином не ставить під сумнів, і з радістю обмінюються з нами досвідом", – зауважив очільник ГУР.

Він також пояснив, чому українські військові навчаються та готуються за кордоном. За словами Буданова, це вимушений захід, адже скупчення великої кількості бійців на навчальних полігонах України є ризикованим.

Голова розвідки наголосив, що після війни відбудеться чимало зміну у військовій стратегії. Ці зміни залежатимуть саме від перебігу цієї війни.

Буданов високо оцінив і роботу української розвідки: інформацію вдається здобувати на випередження і будь-які дії ворога не є несподіванкою для України.

Зауважимо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. З цієї нагоди свої вітання висловив президент Володимир Зеленський, який назвав ЗСУ абсолютними героями та людьми з великої літери.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував бійцям і бійчиням за службу, які "зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії".

Відроджена військова традиція ЗСУ

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