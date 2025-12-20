ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
88
1 хв

Буданов назвав винних у зриві мобілізації в Україні

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Мобілізація.

Мобілізація. / © ТСН.ua

Головною помилкою України була «наглухо програна медійна кампанія» щодо мобілізаційної кампанії.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у відкритому інтерв’ю Клубу LB.

З його слів, одна з помилок у війні з Російською Федерацією, це “наглухо програна медійна кампанія”. Зокрема це, переконаний Буданов, дозволило “підняти градус у питаннях мобілізації”.

“Ми всі звинувачуємо Російську Федерацію, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували”, - наголосив очільник ГУР.

Новина доповнюється
