Буданов назвав винних у зриві мобілізації в Україні
Головною помилкою України була «наглухо програна медійна кампанія» щодо мобілізаційної кампанії.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у відкритому інтерв’ю Клубу LB.
З його слів, одна з помилок у війні з Російською Федерацією, це “наглухо програна медійна кампанія”. Зокрема це, переконаний Буданов, дозволило “підняти градус у питаннях мобілізації”.
“Ми всі звинувачуємо Російську Федерацію, але їхній вплив не такий великий, як усім здається. Це все робилося звідси. Інколи осмислено, через власні амбіції певних людей. Інколи необдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували”, - наголосив очільник ГУР.