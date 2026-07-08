Буданов не робить дешевих популістських заяв, – Ганапольський про роботу керівника ОП

Кирило Буданов

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов справляє враження спокійної та впевненої в собі людини, яка не вдається до дешевих популістських заяв і не налаштована на ескалацію.

Таку думку висловив журналіст Матвій Ганапольський.

У новому відео на своєму YouTube-каналі він прокоментував інтерв’ю очільника ОП виданню РБК та звернув увагу на його манеру роботи.

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«Для мене це інтерв'ю... я б назвав його "анти-Єрмак". Це інтерв'ю показує, що на чолі Офісу Президента стоїть спокійна, впевнена в собі людина... Людина, яка не збирається ні на кого тиснути і спокійно робить свою роботу», — зазначив Ганапольський.

Також він наголосив, що Буданов добре розуміє військову ситуацію, політику та процеси на найвищому рівні.

За словами журналіста, виважений підхід простежується і в оцінках Будановим міжнародних подій та дій інших держав: замість гучної популістської риторики він закликає спершу оцінити дії іншої сторони, а вже потім визначати подальші кроки.

«Він не налаштований на ескалацію, не робить дешевих популістських заяв. Його головна позиція проста: давайте подивимося, що робитиме інша сторона, і вже після цього будемо ухвалювати рішення. Так само він говорить і про Білорусь. Перед нами керівник Офісу Президента, який не налаштований на ескалацію, і для мене це найважливіша ознака», – підсумував Ганапольський.

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Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявив, що шанси на завершення активної фази війни до кінця року зберігаються. За його словами, нинішній етап ескалації може змінитися деескалацією та продовженням переговорів, якщо сторони будуть у цьому зацікавлені.

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