Буданов окреслив "червоні лінії" в переговорах з Росією: на що готова Україна

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Прагнення України до закінчення війни не означає готовність здавати власні позиції. Саме внутрішня та зовнішня міць держави є визначальними факторами у процесі мирних перемовин.

Про це наголосив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на Київському Безпековому Форумі, передають Новини.LIVE.

Позиція України в мирних переговора з РФ

Очільник ОПУ підкреслив, що позиція України на переговорах прямо залежить від її спроможності чинити опір та зберігати стійкість. Він зазначив, що слабкість держави позбавляє її можливості відстоювати власні інтереси.

«Якщо ми будемо сильними, це дасть нам маневр у цій ситуації. І навпаки, якщо ми будемо слабкими, нам лише диктуватимуть умови», — заявив він.

Буданов також зазначив, що бажання досягти миру є виявом здорового глузду, а не свідченням слабкості держави.

Позиція щодо територіальної цілісності та «червоних ліній»

Кирило Буданов окреслив принципові межі, які Україна не перетне в діалозі з агресором. Він наголосив на неможливості визнання будь-яких претензій на українські землі та зауважив, що переговори щодо Донбасу мають завершитися на користь України.

«Червона лінія проста, я думаю, вона всім зрозуміла. Перше — ми нічого не визнаємо. Цього не буде. Хто б там що не намагався і так просто не буде, навіть не мрійте. Стосовно Донбасу ми знайдемо, я певен, рішення, яке задовільнить передусім нас, бо це наша земля. І ніхто тут не має права торгувати землею. Цього не буде», — підкреслив він.

Також керівник ОПУ додав, що деталі переговорів не можна розкривати до їх завершення, інакше вони втратять сенс. Він наголосив: внутрішня єдність важливіша за зброю, адже без неї будь-яка допомога буде марною. Він закликав українців об’єднатися навколо державної влади.

«Нам можна сюди закинути мільйон танків, дронів, літаків. Але якщо нема єдності, просто це не буде працювати. Це найголовніше. І, на жаль чи на щастя, у ці часи ми всі маємо об’єднатися, подобаємось ми одне одному чи не подобаємось — заради досягнення мети. А мета у нас — виживання нашої держави і її майбутнє. Тому зараз ми всі маємо об’єднатися навколо чіткої вертикалі, яку очолює президент України, і іншого варіанту не існує. Все інше приведе нас просто до катастрофи», — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, поки Росія має сили воювати, Путін погодиться на зустріч із Зеленським лише заради того, щоб оголосити про свою перемогу. Україну такий варіант не влаштовує. Про це заявив аналітик Сергій Гармаш у коментарі «Київ24».

Він зазначив: «Путін піде на таку зустріч, коли буде підготовлений якийсь документ, який його задовільняє. Тобто йому потрібен якийсь підсумок цієї зустрічі, з яким він може повернутися до Москви і повідомити, що він переміг».

Також ми писали, що Україна готова відновити переговорний процес щодо закінчення війни та розглядає для зустрічі будь-які безпечні країни, окрім Російської Федерації та Білорусі.