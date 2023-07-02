Буданов особисто доручив підняти на Зміїному найбільший прапор, що "дивиться на Крим": подробиці звільнення острова

Острів Зміїний звільняли у декілька етапів. Під час одного з них було піднято величезний прапор, який розвернули у бік тимчасово окупованого Криму.

Після звільнення острова Зміїний на ньому встановили найбільший державний прапор у напрямку Криму. Таке завдання особисто поставив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов перед операцією.

Про це розповів командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур в інтерв’ю на YouTube-каналі "Ramina", цитує ГУР.

За його словами, день вирішальної операції на Зміїному був поділений на декілька етапів.

"На першому етапі була артпідготовка, на другому залучили авіацію. Стояло завдання встановити державний прапор України на вертолітному майданчику. Ми встановили. Далі був третій етап ― дорозвідка прибережної зони й розмінування", ― розповів спецпризначенець ГУР МО України.

Тоді військові отримали спецдоручення від начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

"Один з прапорів [для Зміїного] ми попросили в Одесі, він був дуже великий. І от командир поставив задачу, щоб він, найбільший, постав на краю острова, який "дивиться" на Крим", ― розповів Тимур.

Після цього група українських спецпризначенців перейшла до фінального етапу спецоперації, під час якого вдалося взяти острів під повний контроль.

"Ворожий триколор був спущений, а наш прапор піднятий на офіційному флагштоці", ― сказав Тимур.



За його словами, розвідники, які виконують завдання з підвищеним ризиком, не мали у собі страху.

"Співробітники ГУР МО України можуть подолати свої страхи. У нас є обережність. У нас є планування. Тому ані в командного складу, ані в моїх побратимів, які зі мною служать, почуття страху немає», ― заявив Тимур.

Він також пригадав історію порятунку особливого мешканця Зміїного, якого вдалось вивезти під час звільнення острова.

"Ми побачили кота. Командир поставив задачу його забрати. Він зараз у надійних руках", ― розповів командир спецпідрозділу воєнної розвідки України.

Нагадаємо, рік тому, 30 червня, Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів. За словами очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, операцію зі звільнення Зміїного почали планувати в середині березня 2022 року ― вона тривала в декілька етапів.

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