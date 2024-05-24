Буданов підтримав проведення "форуму російської опозиції" у Львові

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав ідею проведення "Форуму російської опозиції", який відбувся у Львові 23 травня.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР.

У повідомленні вказується, що Буданов підтримав проведення заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над агресорами.

У пресслужбі зазначають, що "подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури у РФ та поразка Кремля у війні проти України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Буданов назвав справжню мету операції Кремля під час наступу на Харківську область.

Крім того, ми раніше інформували, що Буданов попередив, що РФ може почати наступ ще в одній області.

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