Буданов побував в Бахмуті: стало відомо, що там робив голова військової розвідки (фото)

За даними розвідки, Буданов був у Бахмуті від 27 до 28 грудня.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських захисників в Бахмуті на Донеччині.

Про це заявили у пресслужбі ГУР МО.



"27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці", - йдеться у повідомленні.



У розвідці зазначили, що Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив завдання та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Ситуація в Бахмуті

Війська РФ продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку.

20 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав до Бахмута Донецької області, де точаться одні із найзапекліших боїв із російськими окупантами.

Напередодні свого візиту глава держави заявив, що місто на Донеччині залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій. Зеленський зауважив, що окупанти від травня безуспішно намагаються зламати Бахмут.

За даними Інституту вивчення війни, оприлюдненими 27 грудня, російські сили в районі Бахмута значно виснажені і наближаються до кульмінації, як це сталося у Херсоні у серпні цього року.

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