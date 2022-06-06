Буданов побував в Сєвєродонецьку: стало відомо, що робив голова розвідки на найгарячішій ділянці фронту

Буданов побував в Сєвєродонецьку: стало відомо, що робив голова розвідки на найгарячішій ділянці фронту

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов побував в Сєвєродонецьку, де проінспектував роботу підрозділів ГУР МО.

Очільник української розвідки відвідав Сєвєродонецьк Луганської області, де ознайомився з оперативною ситуацією на цій ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів розвідки.

"На сьогодні це "найгарячіший" напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", - розповіли в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку тривають найзапекліші бої. Українським захисникам вдалося на певний час зробити контрнаступ і вони звільнили майже половину міста. Але зараз ситуація в місті знову трохи погіршилась.

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