Буданов пообіцяв жорстку відповідь РФ за обстріли України 1 вересня: що заявив

Кирило Буданов

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Москва свідомо загострила ситуацію, влаштувавши терор проти українських дітей і мирних об’єктів 1 вересня. Захищаючись, Україна підготувала у відповідь різкий та симетричний удар.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

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Він наголосив, що повністю підтримує рішення президента Володимира Зеленського. За його словами, повітряний простір Росії більше не є захищеним. Про це офіційно застерігають міжнародних партнерів, страхові компанії та авіаперевізників.

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Буданов підтвердив, що українські далекобійні засоби системно завдаватимуть ударів по військових об’єктах усередині РФ. Водночас Україна залишається відкритою до дипломатії та готова робити паузи для переговорів. Проте до припинення агресії використовуватиме дрони й ракети в російському повітряному просторі.

«Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків і партнерів. Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога», — підкреслив він.

Наприкінці голова ОП зазначив, що Україна цінує зусилля партнерів і готова до точкових пауз заради досягнення миру, але боротьба триватиме, допоки Росія не зупинить війну.

«Доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі», — резюмував він.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір перетворюється на зону підвищеної небезпеки для цивільної авіації через війну, яку Москва розв’язала проти України. Міжнародним перевізникам радять зважати на те, що дрони тепер регулярно перебувають у небі РФ.

Окрім цього, Росія шосту добу поспіль атакує Київщину ударними дронами — внаслідок нової атаки у Броварському районі поранено жінку.

Раніше ми писали, що в Бучанському районі на Київщині зафіксували влучання російського снаряду по складах. На місці події здійнявся масштабний стовп диму, спалахнула сильна пожежа.

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