Буданов попередив про скорочення постачань Patriot 2026 року: чому систем ППО критично не вистачає

Керівник ОПУ Кирило Буданов

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Цьогоріч Україна отримає менше зенітних ракетних комплексів Patriot, що суттєво ускладнить захист міст від регулярних російських балістичних ударів.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів італійським журналістам під час оцінки поточної ситуації на фронті та ключових потреб армії, повідомляє La Stampa.

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Нестача систем Patriot і потреби армії

Керівник Офісу президента зазначив регулярність постачань систем Patriot, проте спрогнозував зменшення їхніх обсягів 2026 року порівняно з минулим. За його словами, цієї кількості просто не вистачить для повноцінної протидії шаленим темпам російських атак.

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«Зараз це єдина система озброєння, яка здатна ефективно нейтралізувати балістичні ракети», — наголосив він.

Буданов виокремив чотири головні потреби Києва на цьому етапі війни:

Боєприпаси для систем протиповітряної оборони, адже кожна збита ракета рятує людські життя та інфраструктуру.

Спільне виробництво зброї, нові ліцензії та технології, що зменшить залежність від політичних циклів країн-партнерів.

Прогнозоване фінансування, без якого армія не може планувати військові операції.

Безпека судноплавства в Чорному морі, де Росія від липня веде систематичну кампанію проти українських портів для зупинки експорту.

Ситуація на фронті та удари по РФ

Наразі російські окупанти зосередили головний тиск на півночі Донбасу, зокрема на Краматорському та Слов’янському напрямках. Проте ворожий наступ не досягає запланованих Генеральним штабом РФ масштабів. Втрати агресора значно перевищують його здатність поповнювати резерви, що яскраво підтверджує постійна зміна російських командирів.

Важливим елементом війни Кирило Буданов назвав українські удари по російській нафтовій інфраструктурі та флоту. Ці атаки суттєво змінюють економіку війни для Москви.

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Зміна командування і питання виборів

Журналісти запитали посадовця про нещодавні відставки міністра оборони Федорова та головнокомандувача Олександра Сирського. Буданов назвав це рішенням верховного головнокомандувача і подякував обом експосадовцям за величезну роботу для захисту країни. Новим головнокомандувачем став генерал Михайло Драпатий, який має значний фронтовий досвід.

Керівник ОП також відреагував на заяви колишнього міністра Федорова щодо необхідності проведення виборів. Він висловив сумніви в можливості такого кроку під час активних бойових дій і навів кілька риторичних запитань, які роблять процес голосування неможливим:

Як солдат на фронті зможе проголосувати під загрозою ворожих дронів?

Як свій голос віддадуть сотні тисяч українців на тимчасово окупованих територіях?

Як влада організує безпечну роботу виборчих дільниць у Харкові, де повітряна тривога лунає тричі на день?

«Вибори не зводяться лише до технологічних рішень у смартфоні, це насамперед питання довіри до прозорості всієї процедури», — підсумував він.

Нагадаємо, Буданов розкрив, чого очікувати найближчим часом від переговорів з Росією. Українська сторона бачить певні сигнали, які можуть свідчити про можливість пожвавлення переговорної тематики.

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