ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3904
Час на прочитання
1 хв

Буданов повідомив, коли можна очікувати обміну "1000 на 1000"

Україна та Росія можуть здійснити обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» найближчим часом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © Офіс президента України

Масштабний обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу» відбудеться на наступному тижні.

Про це ТСН.ua повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні, за списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможем забрати — того будем забирати. І так само віддавати», — уточнив він.

Нагадаємо, у Стамбулі в п’ятницю, 16 травня, минули переговори України та Росії. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вже найближчим часом може відбутися обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

«Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», — сказав він.

Умєров підкреслив, що в української делегації є директива президента. З його слів, під час зустрічі представники країн спілкувалися в рамках питань припинення вогню та обміну полоненими.

Представник Росії на переговорах Володимир Мединський також підтвердив обмін у форматі «1000 на 1000» найближчим часом.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що процес повернення українських військовополонених офіційно стартував.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie