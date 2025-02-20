Буданов пояснив, як росіянам вдалося здійснити замах на його дружину

На щастя, довести задумане до кінця ворогу не вдалося.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував спробу отруїти його дружину 2023 року. За його словами, росіянам вдалося вчинити замах на Маріанну Буданову, адже вони мають потужну силову структуру.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

Голову української розвідки запитали, чи була це зрада і як зловмисникам вдалося проникнути до оселі Буданових.

"Ми маємо справу з однією з найсильніших силових систем у світі. Йдеться про комплекс із роботи різних структур та людей. Десь у них є успішні кроки. Я ніколи не боявся це визнати. Є успішні операції у росіян, є успішні операції у нас. Це нормально", – констатував він.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що цікавився і розбирав багато прикладів введення іноземних військ до країни. Втім, всі вони, очевидно, підтверджують неефективність такого заходу.

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