Буданов про атаки РФ критичної інфраструктури України: "Кремль використовує зиму, як зброю"

Росія, не маючи успіхів на фронті, намагається тиснути на Україну, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі.

Зиму Кремль використовує як зброю, пробуючи деморалізувати українців.

Про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив у коментарі виданню “Inews”.

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"Російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами", – зазначив керівник воєнної розвідки України.

Кирило Буданов також ждодав, що ЗСУ можуть вибити ЗС РФ з Херсона вже наступного місяця, а це стане "сейсмічним ударом" для росіян і зруйнує їхні наративи про власну непереможність і про Україну.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що у разі втрати тимчасово окупованого Херсону, РФ може здійснити спробу прорив з боку території Республіки Білорусь.

Також очільник української військової розвідки Кирило Буданов припустив, що Україна може повернути Крим вже наступного року і буде це зроблено тільки військовим шляхом.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 жовтня, Росія здійснила масовану атаку ракетами по критичній інфраструктурі України. Пошкоджені енергетичні об'єкти в кількох областях.

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