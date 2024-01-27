Буданов про катастрофу Іл-76: Немає доказів, що літак міг перевозити полонених українців

ГУР Міноборони України не має підтверджувальної інформації про ймовірне перебування українських військовополонених на борту російського військово-транспортного літака Іл-76М, який упав під Бєлгородом 24 січня.

Про це під час зустрічі з рідними і близькими полонених українських захисників заявив очільник української військової розвідки Кирило Буданов, його цитує у Facebook Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", - зазначив Буданов.

Що відомо про катастрофу Іл-76

Військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода.

Того ж дня росЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що начебто на борту повітряного судна перебували 65 українських полонених — їх везли на обмін, і літак саме сідав. На місці падіння прибули російські правоохоронці та опублікували світлини та відео з поля, на якому упав літак. На кадрах, зауважили спостерігачі, не було видно ознак, що у салоні могла перебувати велика кількість людей.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня дійсно планували здійснити обмін полоненими, але у якийсь момент процес зупинився.

25 січня зробив заяву секретар РНБО Олексій Данілов: він запевнив, що влада верифікує наявну інформацію і коли буде щось відомо, повідомить громадськість.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не отримав від російської влади список українських полонених, яких мали обміняти 24 січня. Кремль приховує прізвища людей, щодо яких були домовленості з українською стороною.

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