Буданов про рішення суду ООН щодо РФ: "Невизначння очевидних фактів матиме наслідки"

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов прокоментував рішення Міжнародного суду ООН у частині звинувачень держави-агресора Росії у фінансуванні тероризму. Так, невизнання очевидних фактів матиме серйозні наслідки.

Про е повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Виходить, що зброя, не тероризм?

Як відомо, Міжнародний суд ООН 31 січня 2024 розглядав справу "Україна проти Росії", де Москві були висунуті звинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму. У суді вигадали виправдання агресії РФ. Мовляв, її не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн", – заявив Буданов.

Очільник української розвідки застеріг світ, що такий підхід породжує серйозні ризики. Цілком можливо, що Росія може повторити скоєне.

"Виходить, якщо держава-агресор дасть бойовикам-терористам ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом", – пояснив Кирило Буданов.

Раніше Буданов висловився про "втому" Заходу від війни.

Читайте також: