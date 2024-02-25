Буданов про знищення А-50: "Ще один впаде, і цілодобове чергування доведеться припиняти"

У РФ залишилося ще 6 таких літаків.

Ворожого літака А-50 більше немає. На борту, звичайно, були російські офіцери.

Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2024".

"Це літак ДРЛО, там має бути зміна, без цього він не може літати в принципі", – каже він.

Буданов також прокоментував знищення літака 24 лютого. Цього дня, як відомо, ми очікували бомбардування з боку РФ.

"Ми очікували тоді, коли він буде. Ми чекали літак, а не дату" – говорить керівник української розвідки.

За словами Буданова, у РФ залишилося ще 6 таких літаків.

"Дві повних зміни. Ще один впаде, і цілодобове чергування доведеться припиняти", – зауважив очільник ГУР МО.

Раніше Ігнат пояснив, як збиття унікального літака РФ А-50 вплине на масовані атаки по Україні.

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