Буданов прокоментував можливі зміни у сфері мобілізації та роботи ТЦК

Мобілізація в Україні

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.

Про це Буданов говорив на зустрічі CEO Club Ukraine.

Очільник ОП наголосив, що армії потрібен людський ресурс, зважаючи на те, що війна триває вже 12 років, з яких 4 роки — у вигляді повномасштабного вторгнення РФ.

«А люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі — не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати», — сказав Кирило Буданов.

За його словами, від зміни назви чи формату роботи ТЦК не зміниться нічого.

«Або фронт впаде», — підсумував він.

Нагадаємо, народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський наголосив на необхідності посилювати мобілізаційні заходи у великих містах. За його словами, мобілізація повинна бути рівномірною між селами та обласними центрами.