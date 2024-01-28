Буданов прокоментував падіння російського Іл-76: "Ситуація незрозуміла до кінця"

Напередодні у Бєлгородській області розбився російський транспортний літак Іл-76. Наразі ні українська, ні російська сторони не можуть до кінця відповісти, що сталося. Водночас позиція Росії зрозуміла – в усьому звинувачувати Україну.

Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

Як підкреслив Буданов, для традиційного підходу "винна Україна" є низка незрозумілих для такої позиції факторів. Передовсім йдеться про те, що росіяни не показали поля, засіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну.

"Але навіть цього нема. Тобто ситуація не зрозуміла до кінця. Якщо це сталося як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці – вбивці". Але нема трупів, нічого нема", – зауважив голова української розвідки.

Раніше у The Washington Post написали про те, що Росія хотіла отримати ДНК рідних військовополонених, які нібито були у знищеному Іл-76.

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