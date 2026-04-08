Буданов розблокував Раду: нардеп розповів про ініціативи голови ОП

Зокрема новий формат комунікації, запропонований Кирилом Будановим, який докорінно змінив відносини Банкової і парламенту. Про це в етері «Радіо Свобода» заявив народний депутат від «Слуги народу» Олексій Мовчан.



«Це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Тобто мається на увазі, не спускає якісь задачі або директиви, а просто розбирається, ставить питання. Це голова Офісу президента робить. І це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина хоче знайти результат», - наголосив нардеп.

Олексій Мовчан підкреслив, що Буданов змінив саму суть взаємодії між гілками влади. Це, своєю чергою, дозволило розблокувати голосування за критично важливі для держави законопроєкти.

«Власне, ці всі закони - це ж все про законопроєкти щодо євроінтеграції, МВФ, Світового банку тощо. Тобто це не просто про якісь речі, а про дуже важливі. І, власне, це певне потепління між парламентом і Офісом президента. В першу чергу головою ОП, тому що він проявляє таку ініціативу», - резюмував Мовчан