Буданов розкрив своє бажання, коли задмухував свічки на святкому торті у День розвідки

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розкрив, що загадав у День української розвідки, коли задмухував свічки на святкому торті.

Про це він розповів в ефірі телемарафону у четвер, 7 вересня.

"Бажання зрозуміле – скорішої, всеосяжної та повної перемоги України", - коротко відповів Буданов.

У четвер, 7 вересня, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов оригінально привітав із професійним святом українську військову розвідку. На тг-каналі головного розвідника з'явилося відео, на якому він задмухує свічки на торті. Після цього Буданов злегка посміхається під нотки пісні Happy Birthday to You, а потім з’являється напис: "З Днем воєнної розвідки! Загадуй бажання".

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