Буданов розкрив, чи долучиться ЄС до переговорів щодо війни в Україні

Кирило Буданов / © ГУР Міноборони

Європа навряд чи виступить посередником у переговорах щодо завершення війни в Україні. Проте на певному етапі ЄС має долучитися до процесу як повноцінний учасник.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

За словами керівника ОПУ, європейські країни поки не визначили, хто представлятиме їх на переговорах. Головна проблема в тому, що різні держави мають свої погляди, а для процесу потрібна єдина позиція.

Кирило Буданов висловив сподівання, що найближчим часом європейські країни визначаться з цим питанням, що дозволить перейти до спільної реалізації намагань.

«Посередником, не думаю. А учасником перемовин, мабуть, вона на якомусь етапі має стати. Але головне питання для мене — це яка позиція буде у Європи? Хто буде представляти її? І яка буде позиція Європи, розумієте?», — наголосив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що найближчим часом до Києва та Москви приїде офіційна делегація зі США. Цей візит може оживити непублічні переговори, які зараз тривають.

Також раніше в Офісі президента заявили про намір припинити бойові дії до зими. Кирило Буданов зазначив, що підґрунтя для завершення війни вже існує, але не виключив відмови Росії.

