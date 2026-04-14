Кирило Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що не розглядає питання політичної кар’єри чи участі у президентських виборах, доки країна бореться за своє існування.

Про це він повідомив у інтерв’ю виданню Bloomberg, коментуючи свою роль у владній ієрархії та майбутні перспективи.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує він використовувати нинішню посаду як відправну точку для боротьби за найвищу посаду в країні, Буданов відповів:

«Зараз про це думати зарано. На кону стоїть виживання та існування держави. Яка політика може бути в такій ситуації?»

За повідомленням Bloomberg, колишній очільник розвідки зберігає лаконічність та чіткий стиль спілкування, притаманний військовим. Наразі робота Буданова зосереджена на подоланні викликів урядової діяльності та забезпеченні функціонування державної системи в умовах війни.

Позиція Буданова щодо виборів — останні новини

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Ще раніше, коли Кирило Буданов обіймав посаду начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, він заявляв, що не вважає питання виборів пріоритетним, тому і не думав, буде балотуватися чи ні. Зауважував, що перед країною стоять інші виклики, а майбутнє залежить від багатьох змінних.