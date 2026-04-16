Буданов розкрив деталі про новий обмін полоненими

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Найближчим часом має відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ підтвердив очільник Офісу президента України Кирило Буданов.

«Я підтверджую, що найближчим часом буде обмін. Просто ми не завжди встигаємо з фізичними та юридичними процедурами — як вони (росіяни. — Ред.), так і ми. Наприклад, минулого разу ми встигли, а вони — ні», — зазначив він.

Останній обмін полоненими — що відомо

Україна і Росія напередодні Великодня провели обмін військовополоненими. Україна повернула 175 військовослужбовців і 7 цивільних та передала 175 російських полонених.

Серед тих, кого повернули — військові Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери.

«Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках», — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він додав що більшість із них перебували в полоні від 2022 року, серед них є поранені.

«Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці — як військові, так і цивільні — утримувалися в полоні від 2022 року», — повідомили у Координаційному штабі.

Також вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати.

Понад половину повернутих 11 квітня українських захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя.