Буданов розкрив, як Росія хоче розхитати Україну зсередини

Кирило Буданов / © скриншот з відео

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Росія посилила спроби розхитати ситуацію всередині України, щоб посіяти хаос і спровокувати кризу в державному управлінні та силовому блоці.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов.

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За словами Кирила Буданова, через брак успіхів на полі бою та дедалі більші втрати Росія помітно посилила інформаційні атаки. Ворог намагається підірвати внутрішню стійкість України.

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Він уточнив, що для розхитування ситуації всередині України Росія використовує різні інструменти інформаційного впливу.

«Її зброя — дезінформація, маніпуляції, брехлива пропаганда, використання агентів впливу та корисних ідіотів. Її мета — посіяти хаос, зумовити в Україні внутрішню кризу, зокрема й у сфері державного управління та силовому блоці», — підкреслив керівник Офісу Президента.

Буданов додав, що стійкість України до інформаційних загроз значною мірою залежить від роботи медіа, які можуть або зміцнювати суспільство, або руйнувати довіру.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська просунулися до південно-західної околиці Костянтинівки на Донеччині, проте про захоплення міста не йдеться. Території на схід і північ від річки Кривий Торець залишаються в сірій зоні або під контролем ЗСУ.

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Попри заяву диктатора Путіна про нібито контроль росіян над Костянтинівкою на Донеччині місто перебуває під контролем ЗСУ.

До слова, Володимир Зеленський повідомив про результати роботи Сил оборони та розповів, на чому Україна зосередиться під час наступного «Рамштайну»

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