Буданов назвав істинну причину, чому Росія блокуватиме вступ України до НАТО

Кирило Буданов

Кремль використовуватиме питання членства України в НАТО як ключовий інструмент тиску та головне виправдання своєї агресії. Росія й надалі офіційно наполягатиме на позаблоковому статусі Києва.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами керівника ОП, теза про захист від НАТО була основною під час анексії півострова 2014 року. Тоді РФ стверджувала, що нібито запобігає заведенню сил Альянсу до Криму. Згодом цей самий аргумент, хоча й менш інтенсивно, використовувався для виправдання війни на Донбасі.

«Чи наполягатиме Росія на тому, щоб Україна не стала членом НАТО? Точно наполягатиме. Що з цього вийде? Давайте подивимось. Це найбільш сталий аргумент, яким вони вже 12 років виправдовують факт вторгнення до України. 2022 року однією з основних причин називалися твердження, що вони рятують Росію від розширення НАТО на схід. За логікою РФ, приєднання України несе ідеологічну та екзистенційну загрозу для існування Російської Федерації», — заявив він.

Кирило Буданов резюмував, що боротьба за право України самостійно обирати безпекові союзи залишається одним із головних викликів у протистоянні з агресором.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабної війни Джо Байден безпосередньо заявив йому про відсутність перспектив членства України в НАТО.

Водночас Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу може бути значно прискорений.