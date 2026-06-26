Буданов розкрив, коли може відбутися новий обмін полоненими

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Найближчим часом між Україною та Росією може відбутися черговий обмін військовополоненими.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час зустрічі зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Обмін полоненими — заява Буданова

Спілкуючись зі студентством, керівник ОП озвучив очікування щодо повернення українських бійців додому. Зокрема, він зазначив:

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«Дасть Бог побачити на днях обмін».

Під час зустрічі Кирила Буданова також запитали, чи існують для нього якісь «червоні лінії», через які він ніколи не переступив би заради повернення людей.

У відповідь на запитання про «червоні лінії» в питанні обмінів, Кирило Буданов зазначив, що людське життя безцінне. Керівник Офісу Президента підсумував, що для нього так само немає нічого, чим можна було б знехтувати заради порятунку людей.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, попередні обмін полоненими відбувся ще 5 червня. Тоді Україна повернула додому ще 186 своїх громадян, яких вдалося вирвати з російської неволі. Деякі з цих людей перебували у ворожих тюрмах ще від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Загалом від початку повномасштабної війни завдяки зусиллям перемовників було звільнено вже 9445 українців.

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Раніше ми писали, що від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 707 українських дітей. У День пам’яті дітей-жертв агресії Україна згадує історії маленьких українців, чиє життя обірвала війна.

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