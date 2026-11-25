Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Переговорний процес триває у плановому режимі. Вже 25 листопада Україна проведе чергові консультації з європейськими партнерами телефоном.

Про це розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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Переговори щодо завершення війни — що відомо

«Дивіться, рухається (перемовний процес — Ред.) поступово. Я сказав би, більш-менш планово», — зазначив Кирило Буданов.

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За словами керівника Офісу президента, робота у цьому напрямку не зупиняється, і вже на сьогодні заплановані чергові контакти із союзниками.

«Сьогодні мають бути в телефонному режимі чергові консультації між нами і європейськими партнерами. Тобто йде планова робота», — уточнив він.

На запитання журналістки про те, до яких саме результатів призведе ця робота, Кирило Буданов відповів, що це стане відомо з часом. Крім того, керівник ОПУ висловив сподівання, що чотиристороння зустріч щодо миру — за участю України, США, Європи та Росії — може відбутися ще до Різдва.

«Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично», — додав Буданов.

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Кирило Буданов також прокоментував склад делегацій. Він зазначив, що важливіше не те, хто саме братиме участь у зустрічі, а які питання на ній обговорюватимуть.

Преговори України з РФ — останні новини

В інтерв’ю Bloomberg президент України Володимир Зеленський розкрив деталі вимог Дональда Трампа до Києва. За словами глави держави, американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на якнайшвидшому укладенні мирної угоди — в ідеалі до січня.

Сам Дональд Трамп зі сміхом відреагував на заяву Володимира Зеленського про прагнення США досягти мирної угоди між Україною та Росією до січня 2027 року. Очільник Білого дому запевнив, що не встановлював конкретних термінів завершення війни, хоча хотів би припинити бойові дії якомога швидше. Водночас він наголосив, що для досягнення домовленостей «потрібні двоє».

Раніше ми писали, наступний раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні може відбутися уже найближчим часом. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі в РФ орієнтуються на Абу-Дабі як основний майданчик для зустрічі. Водночас конкретних дат проведення зустрічі наразі немає.

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