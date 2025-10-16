Буданов розкрив план Кремля і попередив Європу про сценарій України 2014-го

Кирило Буданов. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація продовжує посилювати агресію та виходить за межі України. Наразі головна мета Кремля - це країни ЄС і НАТО. Саме їх путінський авторитарний режим вважає загрозою для себе.

Про це повідомив керівник українського ГУР, генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе повідомляє “24 Канал”.

За словами Буданова, в Європі вже почали реалізовувати перші доктрини гібридної війни. Головний український розвідник каже, що схожий сценарій вже відбувався в Україні, результат якого можна спостерігати зараз.

Реклама

“Найближчим часом, якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія буде лише розширюватись та посилюватись, як ми всі це бачили на території України в кінці 2013 – на початку 2014 року”, - сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, аналітики ISW попереджають, що Росія готує Європу до війни, посилюючи свої диверсійні та розвідницькі місії. Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО. Ба більше, прогнозують американські фахівці, Кремль може створити серйозну загрозу для НАТО значно раніше, ніж прогнозують в європейські лідери.

Окрім того, Кремль відроджує міф про "рускій мір" в Латвії. Аналітики Інституту наголошують: Москва давно стверджує, що Росія зобов'язана захищати своїх “співвітчизників за кордоном”. Саме цей наратив застосовував Кремль для виправдання своїх вторгнень до Молдови, Грузії та України.