Буданов розкрив подробиці спецоперації ГУР у Покровську

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Бійці ГУР висадилися з гелікоптерів у Покровську, щоб прокласти коридор для основних підрозділів ЗСУ, які прийшли в місто для посилення оборони.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «24 каналу».

За його словами, на момент проведення цієї операції ситуація у Покровську була максимально напруженою та загостреною.

«Хочу нагадати, що все це відбулося на фоні вже офіційних заяв РФ про взяття міста. Коли Герасимов [начальник Генштабу збройних сил РФ] доповідав [президенту] Путіну про те, що місто взято. І тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент», — зауважив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що жоден інший варіант в тогочасних умовах не спрацював би.

«Ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних Сил змогли спокійно, наскільки це можливо, підійти до міста на посилення», — зазначив він.

Буданов також пояснив значення цієї операції.

«Ця операція дала своє. Після цього всі в Росії перестали казати, що місто взято. Почали казати, що є просування, є успіх, є багато боїв… Але вони відійшли від того, що все взято», — сказав він.

Очільник ГУР також скромно відхрестився від того, що особисто керував її проведенням.

«Командував операцією командир підрозділу. Я перебував поряд та допомагав йому в міру своїх можливостей. У нас героїчні хлопці. І тут відбирати їх перемоги не можна», — сказав він.

Нагадаємо, 31 жовтня українські сили, включно з підрозділами ГУР і ДШВ, провели ризиковану, але успішну повітряно-штурмову операцію на захід від Покровська, залучивши гелікоптери типу UH-60 Black Hawk. Метою було повернення контролю над стратегічно важливими для логістики районами, які раніше вважалися захопленими РФ.