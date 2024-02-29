Буданов розповів, чи були розбіжності між Зеленським і Залужним

Розвідник наголосив, що один був підлеглим іншого.

Очільник українського ГУР Кирило Буданов висловив сумнів, що між президентом Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли якісь розбіжності.

Таку думку головний український розвідник висловив в інтерв'ю CBC News.

За його словами, між президентом і воєначальником навряд чи можуть бути особисті розбіжності. Адже, наголосив Буданов, один є підлеглим іншого.

Видання CBC News зауважує, що очільник розвідки "натякнув", що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.

"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?", - зауважив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому звільнив головкома Валерія Залужного. З його слів, йдеться про перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.

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