Буданов розповів, чи може Росія повністю знищити українську енергосистему

Російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити майже нереально.

Про це в інтервʼю ТСН розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Він заявив, що система має кілька видів захисту і Росія також посилює захист своєї енергетики на той випадок, якщо Україна почне атакувати її енергосистему у відповідь.

"Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити. Так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде", - заявив Буданов.

Разом з тим він заявив, що і у РФ немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.

Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, чи в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя — можна. Повністю зруйнувати — майже нереально", - сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Буданов оцінив загрозу російського наступу на країни Балтії.

Крім того, ми раніше інформували, що Буданов розкрив плани окупантів на Україну до кінця року.

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