Буданов розповів, чому Росія на початку вторгнення не змогла захопити небо

Українські Повітряні сили були попереджені про атаку та встигли передислокуватися.

У перші дні повномасштабного вторгнення російські загарбники змогли вразити лише 20% авіаційної інфраструктури, тому не змогли добитися переваги у небі.

Про це в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики Росії" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації", - зазначив Буданов.

Буданов повідомив, що українські Повітряні сили були попереджені про атаку та встигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав завданням, поставленим перед повітряно-космічними силами РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський льотчик, який перейшов на сторону України, вперше заговорив та звернувся до громадян РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що ГУР вперше показало російського пілота, який викрав Мі-8 і перейшов на бік України.

Читайте також: