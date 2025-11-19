Буданов розповів, чи зможе Путін захопити Донеччину: що сказав

Кирило Буданов

Основним завданням ворога залишається повна окупація Донецької області. Керівництво РФ поставило перед своїми військами термін — весна 2026 року.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов ексклюзивно в інтерв’ю 24 Каналу.

«Росіяни поставили собі за мету повну окупацію Донецької області, хочуть це зробити, щоб не розкривати, як то кажуть, державну таємницю, — навесні 2026 року. Це нереально. Повна окупація Донецької області навіть розрахунково нереальна в такі терміни ніяк», — підкреслив Буданов.

За словами Буданова, на Південному напрямку мета росіян — підійти впритул до Запоріжжя.

«За мету вони собі це ставлять — почати артилерійський та дроновий терор, чим змусити й військове командування відходити з лівобережжя, а цивільне населення покидати місто», — пояснив Буданов.

Голова ГУР порівняв це з тактикою, яка раніше була застосована у Покровську. При цьому він спростував поширені у медіа заяви про критичне наближення ворога до Запоріжжя: «Там якраз з обороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на сході».

Щодо Сумщини, Буданов підтвердив, що росіяни мають на меті створення так званої «буферної» або «санітарної» зони вздовж кордону.

«Це намагання. Поки що не вдається, як ви бачите», — констатував Буданов, наголошуючи на безуспішності цих зусиль.

Крім того, Буданов зазначив, що наразі не йдеться про будь-які намагання окупантів захопити Одещину та Миколаївщину.

Раніше експерти ISW проаналізували ситуацію в районі Покровська Донецької області. Так, українські війська продовжують утримувати фланги так званої «кишені». Натомість російські окупаційні сили намагаються просунутися вперед.

Також з’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 11 листопада. Є просування РФ на Донеччині та Запоріжжі.