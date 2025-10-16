Буданов попередив, до чого готуватися українцям у війні з Росією

Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов висловився щодо майбутнього України, наголосивши, що країна не матиме «абсолютно мирного, беззагрозливого життя» у найближчі роки.

Про це він розповів на Київському міжнародному економічному форумі.

Він прокоментував стратегію, яку в Європі називають «сталевим дикобразом» (візія, що має зробити Україну «абсолютно недоступною для зовнішнього агресора»). Буданов зазначив, що хоча назви можуть бути різними — від «ізраїлізації» до «дикого їжака», — головне, щоб ці концепції були не просто словами, а реально втілювалися.

«Ми маємо бути готовими до відсічі, зокрема до збройної відсічі, в будь-який момент… І з цим доведеться жити», — підкреслив головний розвідник.

За його словами, головне питання полягає в тому, чи усвідомить суспільство цей виклик і чи буде ця стратегія реально втілена, а не залишиться лише візією.

Довідка про термінологію

Стратегія «Сталевий дикобраз» була названа The Economist планом, розробленим Каєю Каллас (головна дипломатка ЄС). Вона передбачає максимальне озброєння України для запобігання зовнішній агресії.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов оцінив перспективи закінчення війни до кінця 2025 року. У відповідь на запитання, чи може війна в Україні завершитися вже цього року, Буданов сказав: «Я сподіваюся на краще».

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував спробу президента Росії Володимира Путіна укласти зі США мирну угоду без участі Києва чи Європи.

Також Буданов заявляв, що Росія може оголосити нову мобілізацію, і це, на жаль, є реальною загрозою.