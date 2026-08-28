Буданов розповів, якою буде зима: чи зможе Україна її пережити

Кирило Буданов / © Офіс президента України

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Україна зможе витримати майбутній опалювальний сезон, попри всі складнощі та завдані енергетиці пошкодження минулого року.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на міжнародному форумі «Україна Завтра», передають Новини.LIVE.

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Опалювальний сезон в Україні буде складним — що відомо

За його словами, майбутня зима вимагатиме значних зусиль від усієї країни.

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«Зиму ми пройдемо. Перше, що я вам скажу. Ми точно її пройдемо. Вона не буде легкою, брехати не буду. Вона навіть не буде легкою, якщо нічого не буде відбуватися, бо урон минулого року нанесений досить-таки солідний», — наголосив Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента нагадав, що попередній опалювальний період також був складним, проте країна впоралася завдяки спільним зусиллям бізнесу та Міністерства енергетики.

«Все ж таки і бізнес, і Міністерство енергетики відпрацювали. Насправді можна багато в чому їх там, як то кажуть, журити, але вони відпрацювали так, що країна витримала. До цього сезону теж готувались. Не скажу, що все чудово, багато де є відставання від планів, але робота йде», — зазначив він.

Крім того, посадовець повідомив про розробку важливої ініціативи в паливно-енергетичному секторі, деталі якої поки тримають у секреті. Буданов зазначив, що на цей енергетичний проєкт є велика надія, проте розголошувати інформацію про нього він наразі не має права.

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Також він звернув увагу на активні відновлювальні роботи, що тривають у багатьох регіонах держави. Керівник ОП запевнив, що ця відбудова обов’язково принесе результати, тож українцям не варто хвилюватися, адже країна успішно подолає зиму.

Підготовка до зими 2026-2027 — останні новини

Нагадаємо, Київ може залишитися без опалення на тривалий час навіть після відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей, оскільки вони й надалі залишатимуться вразливими до нових російських ударів.

Раніше нардеп Сергій Козир закликав жителів столиці вже зараз продумати, як вони проходитимуть зимовий період за можливих перебоїв з опаленням та електропостачанням.

До слова, Росія знищує продовольчі склади в Україні. Попри втрати до 90% потужностей на окремих об’єктах, загрози системного дефіциту базових продуктів немає. Ринок адаптується до нових викликів.

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