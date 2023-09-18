Буданов розповів, коли Сили оборони розірвуть сухопутний коридор до Криму

Українські сили вже задіяли частину своїх резервів для виконання операції.

Українські військові можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії до окупованого Криму ще до настання зими, натомість агресори передчасно розгорнули свої резерви.

Про це в інтерв’ю The Economist заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він заявив, що операція, метою якої є розірвання сухопутного коридору до окупованого карму може буде завершена вже цього року до настання зими.

Буданов заявив, що українські сили вже задіяли частину своїх резервів для виконання операції, натомість противник у відчаї розгорнув вже навіть ті резерви, які мали б бути задіяні у жовтні.

"Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", - підкреслив очільник ГУР.

Він заявив, що 25-а російська загальновійськова армія, яку вже перекинули на Лиман та Купʼянськ, має лише 55% техніки від необхідної кількості, а особовий склад наповнений лише на 80%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська війська стягнули резерви під Мар'їнку Донецької області, намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрати і відходять.

Крім того, ми раніше інформували, що окупаційна армія сповільнила наступ на Куп'янському напрямку. Ймовірно, росіяни перегруповуються.

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