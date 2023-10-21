Буданов розповів про особисту участь у бойових виходах під час війни

Голова розвідки впевнений, що така тактика виправдана, якщо вона приносить результат.

Голова ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що безпосередньо брав участь у бойових виходах під час війни, щоб підбадьорити та мотивувати бійців.

Про це він заявив у фільмі Дмитра Комарова "Рік Харківщина".

"Іноді вона (присутність - ред.) обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців - ред.)", - заявив Буданов.

На питання про те, що таким чином він ризикував під час війни залишити країну без голови розвідки, Буданов відповів, що це питання риторичне.

"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного не має, значить були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона правильна", - заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кирило Буданов розповів про велику "ментальну поразку" окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що Кирило Буданов під час однієї спецоперації переконав 19 військових армії Росії здатися у полон.

Читайте також: