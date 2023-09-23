Буданов розповів про своє навчання в Острозькій академії і назвав тему дисертації

Кирило Буданов нещодавно подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії.

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів подробиці про своє навчання в Острозькій академії на факультеті "Політологія". За його словами, він писатиме докторську дисертацію.

Про це він розповів в інтерв'ю TheDrive.

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи планує Кирило Буданов йти в політику після закінчення навчання, він відповів:

"Ви не праві. Я поясню. Я пишу там свою докторську дисертацію", - сказав очільник ГУР.

Кирило Буданов також розкрив тему своєї дисертації: "Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, їхній вплив на свою внутрішню політику".

Журналіст заодно поцікавився, чи планує керівник розвідки написати книгу після закінчення війни в Україні.

"Я спочатку напишу докторську. І згідно з календарним планом, який вони мені надали, я маю на це два роки", - резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов здивував заявою про смерть Пригожина.

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