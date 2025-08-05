Буданов розповів про свої плани після завершення війни

Кирило Буданов / © Getty Images

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Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, чи відправиться на відпочинок після завершення війни. За його словами, йому може знадобитися хіба що декілька днів.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай для каналу RAMINA.

«В ліс не поїду, спокій мені не потрібен. Кілька, кілька днів відпочити зможу. Так хотілося б», — зазначив він.

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Журналістка також запитала, яким є ідеальний відпочинок для керівника ГУР.

«Його не існує. Я не можу, не можу повністю відійти від роботи. Ще раз кажу, я керівник, тут проблема інша», — констатував він.

Натомість, додав Буданов, це не розповсюджується на його підлеглих.

«Підлеглих я інколи насильно, як то кажуть, змушую людей йти відпочивати, змінювати картинку, бо бачу, що не витягують психоемоційно. Це не поодинокі випадки, просто: „Завтра ти на відпочинок. Поїдеш туди, на тобі все, щоб ти не казав, що ти не готовий, і щось там не зібрав і так далі“, — сказав Буданов.

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Нагадаємо, Буданов розповів, скільки жінок працюють у Головному управління розвідки України.

«Єдине, що можу сказати, що відсоток жінок як в оперативних, так і в бойових (в бойових там трошки повільніше, а в оперативних трошки швидше в порівнянні з бойовими), але значно збільшується. І ця тенденція, вона триває досить потім довго», — зауважує очільник відомства.