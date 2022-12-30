Буданов розповів, скільки ракет залишилося у Росії

За словами очільника військової розвідки, в з виробництвом "Іскандерів" в Росії - катастрофа.

У Росії залишилося від 13% до 27% оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування власного виробництва.

Про це заявив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

"За основними типами у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто за всіма основними типами вони впали нижче 30%, що є недоторканним запасом", — сказав він.

За словами Буданова, зараз російська промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет "Калібр" на місяць.

"Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один залп. Ситуація із виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа, навіть гірша, ніж із виробництвом "Калібрів". З "Іскандерами" у них взагалі катастрофа", - сказав він.

Скільки ракет РФ виготовила від початку повномасштабного наступу на Україну

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що від початку повномасштабної війни російські заводи зброї змогли виготовити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр".

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