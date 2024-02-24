Буданов розповів, як в ГУР дізнались про підготовку росіян до нападу 24 лютого 2022 року

Очільник розвідки України Кирило Буданов розповів про розбудову спецслужби за два роки великої війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна значно збільшила чисельність бойових та оперативних підрозділів розвідки, а також посилила технічну складову.

Про це розповів голова ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю для The Telegraph.

"З початком війни ми значно збільшили свій штат. Максимальному збільшенню підлягали бойові, оперативно-бойові підрозділи та технічна розвідка. Значно підсилили напрямок кіберрозвідки. У зв’язку зі зростанням обсягів здобутої інформації українська спецслужба зміцнила аналітичний напрямок та впровадила засновані на штучному інтелекті нові сервіси для технічної обробки даних", - розповів Буданов.

Також, за його словами, Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів.

"Наприклад, для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ця допомога є неоціненною для нас", - зауважив очільник ГУР.

Таким чином розвідка Міноборони допомагає партизанським угрупованням, які діють на території РФ, "підтримує їх, взаємодіє з ними, інколи висловлює свої прохання або ставить певні завдання". Але, каже Буданов, це не таке масове явище, як інколи здається.

"Серйозну роль у процесі протистояння з терористичною Росією відіграє агентура: під час війни на неї покладено завдання не лише здобувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи. Завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми б не були готові, не зрозуміли б, що буде відбуватися вторгнення, і не встигли б підготуватись", - зауважив Буданов.

Нагадаємо, раніше голова української розвідки Кирило Буданов дав нове інтерв'ю для західних ЗМІ, в якому розповів про актуальну ситуацію на фронті, пояснив паузу ракетних атак РФ по Україні та поділився планами України на майбутні воєнні роки. ТСН.ua зібрав головні тези, озвучені в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal.

Читайте також: