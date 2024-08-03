Буданов розповів, які події відтермінували масовані удари РФ по Україні

Росіян трохи призупинили атаки Сил оборони по території країни-агресорки.

Завдяки ударам безпілотниками по важливих об'єктах на території РФ вдалося відтермінувати масований російський обстріл України.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Ураження російських бомбардувальників на базі "Оленья" змусило хоч на кілька днів відтягнути чергові масові удари по Україні", - наголосив Буданов.

Зауважимо, що 27 липня дрони атакували аеродром "Оленья" у Мурманській області. Зокрема, на цьому летовищі було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3. Він розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що Україна завдала ударів по аеродрому "Оленья" дронами. Атака стала рекордом для українських БпЛА щодо відстані ураження.

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