Буданов сказав, коли очікується новий обмін полоненими

Наприкінці тижня буде новий обмін полоненими — Буданов / © ТСН

Україна та РФ можуть провести новий обмін військовополоненими. Це може відбутися уже наприкінці цього тижня.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Новини.Live після освячення великоднього кошика.

«На наступному тижні ще плануємо (новий обмін полоненими — Ред.). Плануємо. Не зовсім встигла та (російська — Ред.) сторона підготувати це все, але чекати не було змоги. Хай хоч ці 182 людини зустрінуть свято вдома. Я сподіваюся, що наприкінці тижня буде ще один етап. Так суто бюрократичні процедури були на заваді», — каже Буданов.

Великодній обмін полоненими

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся вчора, 11 квітня. Тоді російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.

Зокрема, цих 7 цивільних громадян України росіяни фактично викрали зі своїх домівок.