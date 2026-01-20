Буданов у Давосі зробив заяву про "кардинальне вирішення війни"

Кирило Буданов заявив про стриманий оптимізм щодо завершення війни / © Getty Images

Україна перебуває на шляху до кардинального вирішення війни, однак говорити про швидкий мир — некоректно.

Про це сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі керівник Офісу президента України Кирило Буданов 20 січня.

«Максимально цікаве питання — де ми знаходимось зараз. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою війною на території Європи після завершення Другої світової. І точно однією з найбільш кривавих за всю поствоєнну історію світу», — наголосив Буданов.

Він підкреслив, що попри наявний рух, жодних гарантій швидкого завершення війни немає.

«Не можна сказати, що ось завтра наступить мир гарантовано. Якщо хтось так говорить — це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль», — зазначив керівник ОП.

За його словами, ключова робота ведеться з боку України та її партнерів, зокрема США.

«Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку Сполучених Штатів Америки. Подобається це комусь чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує, і ми насправді просуваємось», — сказав Буданов.

Водночас він зауважив, що результат мирного процесу значною мірою залежатиме від позиції Російської Федерації.

«Чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі чи ні, багато в чому залежить від Російської Федерації. Ви розумієте, з ким ми маємо справу. Не думаю, що потрібні зайві слова в цьому питанні», — додав він.

Буданов також окреслив нинішній стан переговорних зусиль як обережно позитивний.

«Ми рухаємось. І стриманий оптимізм — це той термін, який я би використав для чіткого окреслення цієї ситуації», — підкреслив він.

Що сказав Буданов про мирний процес і зусилля України

Окремо керівник ОП в Давосі прокоментував заяви про нібито відсутність України в мирному процесі, назвавши такі твердження некоректними.

За його словами, присутність України на переговорах підтверджується роботою української делегації з представниками США.

«Про присутність України в перемовинах свідчить робота нашої делегації з американською стороною щодо мирної угоди — зокрема над гарантіями безпеки та планом відновлення», — зазначив він.

Буданов наголосив, що Україні потрібен справедливий мир, досягти якого можливо лише у співпраці з партнерами.

«Нам потрібен справедливий мир, і його можна досягти разом із партнерами. Тому я закликаю акумулювати зусилля, організуватись і довести цю справу до кінця», — заявив він, закликавши також відкинути будь-які непорозуміння між союзниками.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що після чергової атаки РФ для нього важливо розробити план, як допомогти людям, тож він поки не летить до Давоса.

Тим часом форум в Давосі почався зі скандалу з росіянами.

Зазначимо, що Всесвітній економічний форум у Давосі (World Economic Forum, WEF) - це щорічна міжнародна подія. Форум об’єднує світових лідерів держав, урядів, міжнародних організацій, бізнесу, фінансових інституцій, експертів і представників громадянського суспільства. А головною його метою є обговорення ключових глобальних викликів, зокрема безпеки, економічної стабільності, енергетики, технологій, клімату та геополітики.