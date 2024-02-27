Буданов входив до елітного підрозділу ЦРУ: у NYT повідомили, чим він займався

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов входив до елітного підрозділу "Загін 2245", який готувало Центральне розвідуправління США.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, Буданов був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники і засоби зв'язку, щоб техніки ЦРУ могли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи.

Також читайте Буданов розповів, як в ГУР дізнались про підготовку росіян до нападу 24 лютого 2022 року

"Генерал Буданов був висхідною зіркою в підрозділі 2245. Він був відомий сміливими операціями в тилу ворога і мав глибокі зв'язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило екстраординарний крок, відправивши на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після того, як він отримав поранення правої руки під час боїв на Донбасі", – йдеться у статті.

У публікації вказано, що під час однієї з операція переодягнений у російську форму Буданов повів спецпризначенців через вузьку затоку на надувних катерах, висадившись вночі в окупованому Криму. На них там чекав елітний російський спецназ. Українці дали відсіч, ліквідувавши кількох ворожих бійців, зокрема й сина генерала. Після цього українці відступили до берегової лінії, занурилися в море та годинами пливли до контрольованої Україною території.

"Це була катастрофа. У публічному зверненні президент Путін звинуватив українців у підготовці теракту та пообіцяв помститися за загибель російських бойовиків", – зазначається в публікації.

Автори зазначають, що партнерство ЦРУ з українцями було настільки успішним, що спецслужба виявила бажання повторити його з іншими європейськими спецслужбами, орієнтованими на протидію Росії.

Нагадаємо, NYT також інформувало, що ЦРУ та українські спецслужби створили в Україні 12 таємних об'єктів та дві бази уздовж кордону з Росією, на яких проходиться перехоплення важливих інформації з комунікацій ворога. Окрім того, ЦРУ 2016 почало тренувати елітний український десантний загін, відомий як підрозділ 2245.

Читайте також: