Буданов віддалений від політичної гризні, і українцям це подобається, - експерт

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов сприймається частиною громадян як політична фігура, дистанційована від традиційної боротьби між старими політичними гравцями.

Таку думку висловив політичний аналітик Олег Постернак в етері «Фабрики новин» на YouTube.

За словами експерта, Буданов відрізняється від інших публічних фігур тим, що його не пов’язують із звичною політичною «гризнею», яка тривалий час визначала український політичний процес.

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«Буданов — це абсолютно трішки інша історія. Його сприймають як таку третю силу, яка мінімально політично заангажована», — зазначив Постернак.

Він наголосив, що саме така мінімальна політична заангажованість може бути привабливою для частини виборців і громадян.

За словами Постернака, виборці не хотіли б бачити зараз «політичне збурення» та повернення до конфліктів, які, на його думку, були характерні для старих політиків.

«Це подобається деяким виборцям і громадянам, які не хотіли би бачити зараз оце політичне збурення, оцю політичну гризню, яку дуже полюбляли колись влаштовувати саме старі політики», — сказав аналітик.

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Постернак також зазначив, що Буданов не заявляє про бажання йти на вибори. Водночас, за його словами, частина виборців сама хотіла б бачити його серед потенційних кандидатів.

Аналітик пов’язує інтерес до Буданова з його образом молодого генерала, Героя України, розвідника та людини з досвідом участі у військових операціях. На думку експерта, саме дистанція від старих політичних конфліктів у поєднанні з військовим бекграундом формує окремий запит на Буданова в суспільстві.

Нагадаємо, на початку року британський військовий експерт, колишній високопоставлений офіцер Королівського флоту Джон Форман зазначав, що Буданов належить до нового покоління сильних і принципових лідерів, який поєднує професіоналізм та абсолютну відданість національним інтересам.

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