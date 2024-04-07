Буданов відповів, чи буде Україні "катастрофічно важко" через нестачу боєприпасів

Україна на сьогодні потребує "додаткової кількості артилерійських систем".

Про це розповів очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За ініціативи Чехії різні країни ЄС, включно з Німеччиною, об'єдналися для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку.

"Я поки не бачу, що без постійної підтримки Україні буде "катастрофічно важко", - наголосив Буданов.

Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року.

Крім того, Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.

Нагадаємо, Росія скоро піде у наступ: Буданов назвав місяць і пріоритетну ціль ворога.

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