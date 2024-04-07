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Буданов відповів, чи буде Україні "катастрофічно важко" через нестачу боєприпасів

Буданов відповів, чи буде Україні "катастрофічно важко" через нестачу боєприпасів

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Колаж ТСН.ua

ЄС може компенсувати відсутність допомоги США.

Україна на сьогодні потребує "додаткової кількості артилерійських систем".

Про це розповів очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За ініціативи Чехії різні країни ЄС, включно з Німеччиною, об'єдналися для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку.

"Я поки не бачу, що без постійної підтримки Україні буде "катастрофічно важко", - наголосив Буданов.

Він очікує значного піднесення оборонної промисловості в Європі цього року.

Крім того, Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.

Нагадаємо, Росія скоро піде у наступ: Буданов назвав місяць і пріоритетну ціль ворога.

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